В ряде областей Украины обесточенными остаются 525 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) обесточенными остаются 525 населенных пунктов в 13 областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7:00 3 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) остаются обесточенными 525 населенных пунктов в 13 областях, а именно: Днепропетровская - 163, Черниговская - 110, Винницкая - 57, Николаевская - 41, Черновицкая - 38, Кировоградская - 35, Донецкая - 26, Луганская - 14 Запорожская - 12 Житомирская - 11, Сумская - 9, Черкасская - 6, Киевская – 3", - говорится в сообщении.

В частности, в Черновицкой области 2 июля в результате обвала деревьев пострадало двачеловека. В 10 населенных пунктах Хотинского и Кельменецкого районов частично повреждены крыши около 75 жилых домов и 6 объектов социальной сферы.

Также ветер повалил деревья в 7 населенных пунктах Томашпольского, Тульчинского и Черновицкого районов Винницкой области. Частично повреждены крыши жилых домов (количество уточняется) и 9 объектов социальной сферы. Жертв и пострадавших нет.

В г.Днепр в результате повреждения газопроводов прекращено газоснабжение в с.Новопилля (2,2 тыс. абонентов), с.Желтое (86 абонентов) и в г.Кривой Рог (19 абонентов). В Кривом Роге частично повреждены крыши 36 жилых домов и дома культуры.