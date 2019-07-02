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21:34 02.07.2019

Акция протеста на Майдане закончилась без происшествий, на четверг анонсирована новая в защиту закона о люстрации

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Акция протеста на Майдане закончилась без происшествий, на четверг анонсирована новая в защиту закона о люстрации

Акция протеста против решения Верховного суда и Центральной избирательной комиссии о регистрации экс-главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты Украины на внеочередных выборах 21 июля, которая проходила на Майдане Независимости в центре Киева во вторник вечером, завершилась.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", собравшиеся приветствовали радостными возгласами сообщение о том, что ЦИК отменила регистрацию Шария, но отметили, что Клюев также не имеет права баллотироваться в парламент.

"Этих людей (Клюева и Шария - ИФ) и этих политических сил не должно быть в Верховной Раде, в избирательных списках. Все равно, как это будет сделано", - сказал в микрофон один из организаторов акции.

В качестве одного из методов называлось увольнение и привлечение к ответственности коррумпированных судей, которые принимали решение регистрации кандидатами в депутаты.

Выступающие на импровизированной сцене под Стелой Независимости также призвали людей собраться на Майдане Независимости в четверг, когда Конституционный суд будет рассматривать вопрос о конституционности закона об очищении власти, чтобы защитить люстрацию.

Затем акция была окончена, люди начали постепенно расходиться, однако несколько сотен человек продолжают находиться на площади, они мирно общаются между собой.

Имели место непродолжительные словесные перепалки между участниками, которые быстро завершились. Порядок обеспечивала полиции диалога.

Как ожидается, КС рассмотрит закон о люстрации на закрытом заседании в четверг

Как сообщалось, акция протеста на Майдане Независимости в центре Киева во вторник собрала около тысячи человек, включая большое количество журналистов, общественных активистов и некоторых политиков. Среди участников митинга замечены народные депутаты Мустафа Найем и Егор Соболев, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый, политолог Александр Палий, адвокат Маси Найем. Какая-либо партийная символика на акции отсутствовала.

Поводом для сбора стала публикация активиста Романа Синицына в соцсети Facebook, который отметил, что Клюева и Шария "зарегистрировали, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными". "А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной сотни. Я этого терпеть не собираюсь. В 20:00 те, кому не безразлично, выходят на Майдан… Неважно за кого вы, за Порошенко, по Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшко или Зеленского. Главное, чтобы вы были за Украину… Пледы и партийную символику не берите. Все остальное можно", - написал он около 16:30.

Сообщение распространили более 2,7 тыс подписчиков. Также в соцсети было создано событие "Терпеть больше нельзя". Принять участие в мероприятии призвали пятый президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Мустафа Найем.

Теги: #майдан #протест
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