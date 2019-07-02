События

11:40 02.07.2019

Жара в Украине спадет

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Жара в Украине спадет

В ближайшие сутки, 3 июля, с севера Европы в Украину переместится более прохладная воздушная масса, температурный фон почти везде станет ниже, особенно в северо-западной части, сообщает Укргидрометцентр.

В южной части, Карпатах, ночью и в восточных областях кратковременный дождь, гроза, местами шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в западных, северных и Винницкой области ночью 12-17°, днем 22-27°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 июля самая высокая температура днем была +33,1 в 1938 году, самая низкая ночью +9 в 1892 году.

4 июля - без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге 15-20°; днем 20-25°, в Закарпатье, южной и восточной части 26-30°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

2 июля в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-25°, в Днепре в пределах Киева 23°.

Теги: #погода #украина
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Интерфакс-Украина
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