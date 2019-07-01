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13:48 01.07.2019

Тегеран подтверждает планы сократить обязательства по ядерной сделке

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Тегеран подтверждает планы сократить обязательства по ядерной сделке

Иран еще более сократит 7 июля объем своих обязательств по ядерной сделке вследствие неудовлетворительных результатов последнего заседания совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, сообщили в Тегеране.

Заседание совместной комиссии по СВПД прошло в минувшую пятницу в Вене с участием остающихся в СВПД после выхода из сделки США евротройки (Германия, Франция и Великобритания), РФ, КНР, ЕС и Ирана. На встрече ЕС объявил о запуске INSTEX - механизма защиты торговли с Ираном от санкций США.

После этой встречи появились предположения, что Иран может отложить объявленные ранее шаги по дальнейшему сокращению своих обязательств.

Однако иранский информированный источник заявил в понедельник агентству "Тасним", что выдвинутые Тегераном "условия выполнены не были и INSTEX оказался абсолютно недостаточным для удовлетворения иранских нужд", поэтому Исламская республика "перейдет к выполнению второго этапа сокращения объема своих обязательств по СВПД, скорее всего, 7 июля".

8 мая в Тегеране было объявлено, что поскольку европейские страны не выполнили часть своих обязательств, прежде всего в запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов. Иран также дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и вернуться к модернизации тяжеловодного реактора в Араке.

Иранская сторона заявляла, что превысит объем разрешенного для хранения в стране низкообогащенного урана в 300 кг 27 июня, однако в тот день такого объявления не последовало.

Информированный источник пояснил, что задержка вызвана тем, что объявление в ближайшие дни должно сделать МАГАТЭ.

Источник также не исключил, что 7 июля вместо реактора в Араке дальнейшие шаги по сокращению обязательств могут коснуться других сфер. Это может произойти в том случае, если процесс переоборудования реактора, как объявили на заседании представители КНР и Великобритании, пойдет по графику, пояснил источник.

Теги: #ядерное_оружие #иран
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