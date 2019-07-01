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04:29 01.07.2019

Харьковская полиция задержала рецедивиста, выманивавшего деньги у пенсионеров под предлогом установки газовых счетчиков

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Харьковская полиция задержала рецедивиста, выманивавшего деньги у пенсионеров под предлогом установки газовых счетчиков

Ранее судимый житель Днепропетровской области подозревается в том, что представляясь работником коммунального предприятия, предлагал пенсионерам установить новые газовые счетчики по льготной цене, брал с них предоплату, но обещанных услуг не оказывал.

Как сообщает отдел комммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в течение месяца в Слободской ОП Харькова поступило несколько заявлений от пожилых людей, так и не дождавшихся установки новых счетчиков.

"По указанным фактам следователями Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В совершении данных преступлений полицейские разоблачили 27-летнего жителя Днепропетровщины, ранее судимого за имущественные преступления. Свою вину мужчина признал и пояснил, что таким образом зарабатывал деньги на жизнь", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Теги: #задержание #украина #полиция #харьков
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