Харьковская полиция задержала рецедивиста, выманивавшего деньги у пенсионеров под предлогом установки газовых счетчиков

Ранее судимый житель Днепропетровской области подозревается в том, что представляясь работником коммунального предприятия, предлагал пенсионерам установить новые газовые счетчики по льготной цене, брал с них предоплату, но обещанных услуг не оказывал.

Как сообщает отдел комммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в течение месяца в Слободской ОП Харькова поступило несколько заявлений от пожилых людей, так и не дождавшихся установки новых счетчиков.

"По указанным фактам следователями Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В совершении данных преступлений полицейские разоблачили 27-летнего жителя Днепропетровщины, ранее судимого за имущественные преступления. Свою вину мужчина признал и пояснил, что таким образом зарабатывал деньги на жизнь", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.