События

19:53 29.06.2019

В Тбилиси проходит многотысячный марш оппозиции за отставку министра МВД

2 мин читать
В Тбилиси проходит многотысячный марш оппозиции за отставку министра МВД

В Тбилиси проходит очередная акция протеста с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария - "Марш свободы".

Как передает корреспондент "Интерфакса", в отличие от прежних дней, аполитичных молодых людей, начавших 21 июня эту акцию, в субботу мало, в разы больше членов бывшей партии власти "Единое национальное движение", мобилизовавших своих сторонников из регионов Грузии.

Около 3 тыс. "националов" собрались у здания филармонии и маршем направились к зданию парламента. Многие из них в руках держат флаги Грузии, Евросоюза, НАТО и Украины. К ним присоединилась колонна членов и сторонников оппозиционной партии "Европейская Грузия".

До сегодняшнего дня акцию у здания парламента проводили молодые люди, которые не допускали выступлений оппозиционных политиков. Именно они добились от властей отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе и изменения избирательной системы. У них осталось одно требование - отставка главы МВД.

На этой неделе экс-президент Грузии Михэил Саакашвили заявил в соцсетях, что он и его сторонники поддерживают акцию в Тбилиси и готовы присоединиться к ним.

"Если на площади Свободы соберутся 100 тысяч человек, считайте, что власти уйдут. Но все должно проходить мирно", - заявил Саакашвили.

В "Марше свободы", который проходит по проспекту Руставели и направляется к площади Свободы, по мнению независимых наблюдателей, участвуют от 5 до 7 тысяч человек. В первых рядах идет супруга Саакашвили Сандра Руловс.

Пока акция проходит без эксцессов под наблюдением полиции.

Акции протеста в Тбилиси начались после силового разгона полицией в ночь на 21 июня митинга. В столкновениях пострадали 240 человек, среди них 80 полицейских. Разгон митинга начался после того, как лидеры партии Саакашвили призвали протестующих начать штурм парламента.

Теги: #грузия #оппозиция #акция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:23 29.06.2019
После перехода в оппозицию руководство Демпартии Молдовы подало в отставку

После перехода в оппозицию руководство Демпартии Молдовы подало в отставку

23:33 28.06.2019
ЕС ждет от Грузии прозрачного и оперативного расследования столкновений в Тбилиси

ЕС ждет от Грузии прозрачного и оперативного расследования столкновений в Тбилиси

22:34 27.06.2019
Глава МВД Грузии заявил, что останется на посту до конца расследования беспорядков в Тбилиси

Глава МВД Грузии заявил, что останется на посту до конца расследования беспорядков в Тбилиси

14:48 27.06.2019
Глава Минобороны Грузии видит в РФ постоянную угрозу

Глава Минобороны Грузии видит в РФ постоянную угрозу

07:32 27.06.2019
Националисты провели предупредительную акцию против "российского реванша" в виде возвращения старых названий проспектам Киева и Харькова

Националисты провели предупредительную акцию против "российского реванша" в виде возвращения старых названий проспектам Киева и Харькова

03:22 26.06.2019
Экс-президент Грузии Маргвелашвили присоединился к протестующим в Тбилиси

Экс-президент Грузии Маргвелашвили присоединился к протестующим в Тбилиси

22:33 25.06.2019
"Нацкорпус" в среду проведет акцию "Франция отвечает за ПАСЕ" у французского посольства в Киеве

"Нацкорпус" в среду проведет акцию "Франция отвечает за ПАСЕ" у французского посольства в Киеве

21:41 24.06.2019
Климкин: главный вывод грузинских событий для Украины – зависимость от России хоть в чем-то это угроза для нацбезопасности

Климкин: главный вывод грузинских событий для Украины – зависимость от России хоть в чем-то это угроза для нацбезопасности

17:38 24.06.2019
Порошенко призывает правительство Украины удешевить авиарейсы с Грузией, а МИД - начать переговоры об изменении названия Грузии на Сакартвело

Порошенко призывает правительство Украины удешевить авиарейсы с Грузией, а МИД - начать переговоры об изменении названия Грузии на Сакартвело

14:34 24.06.2019
Власти Грузии вновь будут дарить вино прибывающим туристам

Власти Грузии вновь будут дарить вино прибывающим туристам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь

Делегация конгрессменов США 30 июня прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

На Донбассе в пятницу боевики 14 раз нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали

Делегация конгрессменов США в ближайшие дни прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени нардепа Тымчука (посмертно)

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе в субботу боевики 11 раз нарушили "режим тишины", ранен один украинский военный

Из морпорта "Черноморск" будет курсировать паром в Италию

Украинские военные непричастны к обстрелу домов в Пикузах на Донбассе

УГКЦ будет снова просить у Рима статус патриархата

Фрегат ВМС "Гетьман Сагайдачный" в северо-западной части Черного моря отработал ряд учебно-боевых задач

В отделении полиции в Донецкой области застрелился задержанный

На украинско-польской границе задержаны 7 нелегальных мигрантов с Коморских островов

Турция получит некоторые технологии в рамках контракта по С-400

Умерла вторая пострадавшая от падения дерева в Харьковской области

Кандидат в депутаты в Киевской области разместил агитплакат на сожженном автобусе, который был вещдоком

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА