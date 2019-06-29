Верховный суд отклонил апелляцию ЦИК относительно участия в выборах "Руха новых сил" Саакашвили

Верховный суд Украина отклонил апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии относительно участия партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили во внеочередных парламентских выборах 21 июля.

"Друзья, Верховный Суд постановил, что апелляция ЦИК отклонена! Это наша с вами общая победа! Несмотря на все усилия нечестных чиновников ЦИК, "Рух Новых сил" Михаила Саакашвили" будет участвовать в выборах!", – сказано в сообщении на странице политсилы в Фейсбук в ночь на субботу.

Как сообщалось, Шестой апелляционный административный суд 25 июня удовлетворил иск партии "Рух новых сил" на решение ЦИК об отказе в регистрации кандидатов от этой политсилы на внеочередных выборах Верховной Рады, отменив соответствующее постановление ЦИК от 23 июня.

23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе и выдвинутых в одномандатных избирательных округах.

В ЦИК пояснили, что внеочередные выборы народных депутатов Украины президент назначил указом на 21 июля 2019 года. "А, следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии "Рух новых сил" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено", - заявили в Центризбиркоме.

По информации комиссии, внеочередной партийный съезд "Руха новых сил", созванный 10 июня и утвердивший избирательный список кандидатов, "состоялся в нарушение требований устава этой партии".

В Центризбиркоме заявляли, что копию постановления ЦИК и копию протокола заседания совета партии "Рух новых сил" от 8 мая и протокола внеочередного съезда партии от 10 июня направят в Национальную полицию Украины "для осуществления проверки и в случае необходимости - принятия предусмотренных законодательством мер реагирования".