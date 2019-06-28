Освобожденные из ОРДЛО украинцы в пятницу прибудут из Минска в Киев

Освобожденные в одностороннем порядке четверо украинских граждан, ранее удерживаемые на неподконтрольной территории Донбасса, в пятницу прилетят из Минска в Киев.

Как рассказал журналистам в Минске глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук (трансляцию вели некоторые украинские телеканалы), ему передали документы об их освобождении и украинские паспорта, по которым они смогут вылететь в пятницу из Минска в Киев "в ближайшее время, самолет нас уже ждет".

Он уточнил, что в Минск украинцы были доставлены самолетом из Ростова.

На вопрос журналиста, в каких условиях содержались и что их ждет в Украине, изначально прозвучал ответ "Без комментариев". Затем украинцы отметили, что их будут встречать родные. На вопрос о самочувствии сказали "нормально, отлично".

Один из освобожденных сказал: "Эмоции, конечно, переполняют. Почему без комментариев? Это будет некрасиво. Мы благодарны всем, кто занимается вопросом освобождения".

Они рассказали также, что о возвращении домой, узнали дня четыре назад.

В свою очередь Медведчук заявил, что его участие в освобождении украинских граждан никак не связано в предвыборной кампанией в Украине.

"Когда кто-то пытается обвинить по поводу выборов, я хочу напомнить, что я занимаюсь обменами и освобождением с мая 2014 года. (…) я этими процессами постоянно занимался", - сказал Медведчук.

Медведчук утверждает, что с учетом этих освобожденных он способствовал освобождению в одностороннем порядке 489 человек.

"Посредником, как я уже сказал, не был и не собираюсь быть, а представляю интересы партии, представляю интересы людей, которые хотят мира,.. и представляю родственников, которые хотят видеть своих мужей, сыновей дома, на родине", - сказал политик.

Медведчук отметил, что не знает, как будет действовать новая власть в вопросе обмена удерживаемыми. "Но с учетом даже вчерашней реакции господина Зеленского мне слабо верится в то, что такие обмены или освобождение продолжатся", - считает он.

"Новая власть, которая пришла, к сожалению, никаких конкретных шагов по поводу того, чтобы освобождение или обмены состоялись, не производила. Я неоднократно заявлял, что для проведения обмена всех удерживаемых на всех удерживаемых нужно несколько дней, потому что списки согласовываются как одной, так и другой стороной. Донецк и Луганск предлагал это сделать в течение … полутора лет. Но украинская власть старая и уже новая пока на это не реагировала", - сказал политик.