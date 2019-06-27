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15:04 27.06.2019

ГСН о планировании и застройке территорий продолжают действовать, несмотря на решение суда

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ГСН о планировании и застройке территорий продолжают действовать, несмотря на решение суда

Новые государственные строительные нормы (ГСН) Б.2.2-12: 2018 "Планировка и застройка территорий", вступившие в силу с 1 сентября 2018 года, продолжают действовать, несмотря на судебное решение о признании противоправным и недействительным приказа Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ об утверждении ГСН.

"На днях Шестым апелляционным судом были отменены все предыдущие решения по обжалованию в силу нового ГСН "Планировка и застройка территорий" и признан недействительным приказ Минрегиона №100 об утверждении этого ГСН, однако не сам ГСН. Поэтому хочу прояснить ситуацию. Признание этого приказа недействительным никак не влияет на силу самого ДБН", - сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на странице в Facebook.

Как он пояснил, приказ является "техническим инструментом", который утверждает и дает старт для публикации ГСН, после чего они вступают в силу в соответствии с законом и не могут быть остановлены иным способом.

"Это необратимый процесс, поэтому действие данного ГСН не приостанавливалось ни на минуту. Внимание всем, кто как-то пытается нивелировать эти положительные изменения в отрасли: ГСН Б.2.2-12: 2018 "Планировка и застройка территорий" действует и будет действовать", - написал он. 

Парцхаладзе подчеркнул, что Минрегион готовится подавать кассацию на решение апелляционного суда.

Кроме того, в июне 2019 года была утверждена новая редакция соответствующего ГСН.

Как сообщалось, Шестой апелляционный административный суд Киева на днях частично удовлетворил жалобу Минрегиона на решение Окружного админсуда Киева от 13 декабря 2018 года, принятое в порядке упрощенного искового производства по иску ООО "Фирма "Хмельницкстрой" о признании противоправным приказа об утверждении ГСН Б.2.2-12:2018 "Планирование и застройка территорий", однако, как и суд первой инстанции, вынес решение о признании ГСН недействительной.

В то же время апелляционный суд признал необоснованными выводы суда первой инстанции о том, что приказ Минрегиона не является нормативно-правовым актом, следовательно, дело о признании его противоправным не должно было рассматриваться в порядке упрощенного искового производства. Таким образом, жалоба Минрегиона удовлетворена частично.

Как сообщалось, 13 декабря 2018 Окружной административный суд Киева вынес решение удовлетворить иск в виде признания противоправным и недействительным действие указа Минрегиона об утверждении ГСН "Планирование и застройка территорий".

ГСН, в частности, вводят ограничение высотности и плотности застройки, а также застройки в зеленых зонах, обязательное строительство детсадов и школ в жилых зонах, обеспечение безбарьерного доступа.

Теги: #парцхаладзе #гсн #застройка
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