В Офисе Зеленского обсудили экономические проблемы Донбасса

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского прошло совещание, на котором обсуждались экономические проблемы Донбасса, сообщила пресс-служба Администрации президента в Фейсбук.

"Сегодня в Офисе президента Украины под руководством первого помощника главы государства Сергея Шефира и при участии советника президента по вопросам экономики Олега Устенко состоялось рабочее совещание по экономическим проблемам Донбасса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, доклады по теме экономики Донбасса представили эксперт по региональному развитию, председатель союза выпускников Королевского колледжа Лондона Алексей Стародубов, а также ряд специалистов по инвестициям, угольной и металлургической промышленности, энерго- и водоснабжения и других отраслей хозяйства.

"Особое внимание участники совещания уделили вопросам сотрудничества с международными финансовыми организациями и другими донорскими структурами", - говорится в сообщении.

Также по результатам совещания принято решение о проведении экспертных встреч на регулярной основе для отработки конкретных шагов в рамках стратегии президента по развитию Донбасса.