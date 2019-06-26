Полиция составила админпротокол на жителя Стрыя, бросившего дымовую шашку на встрече Порошенко с избирателями

Полиция Львовской области установила личность человека, бросившего дымовую шашку во время выступления пятого президента Украины Петра Порошенко перед жителями г.Стрый (Львовская обл.). Нарушителя опросили и составили в отношении него административный протокол.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, инцидент произошел 25 июня около 20.15 на Майдане независимости в Стрые.

Полицейские задержали правонарушителя на месте, им оказался 18-летний местный житель. Его опросили и составили административный протокол по ст.195-6 (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Встреча кандидата в депутаты с избирателями не прекращалась, отметили в полиции.

Ранее об инциденте сообщил экс-пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. "Стрый. Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с громадой", – написал он на своей странице в Фейсбуке.