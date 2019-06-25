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22:33 25.06.2019

"Нацкорпус" в среду проведет акцию "Франция отвечает за ПАСЕ" у французского посольства в Киеве

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"Нацкорпус" в среду проведет акцию "Франция отвечает за ПАСЕ" у французского посольства в Киеве

В партии "Национальный корпус" планируют проведение в среду днем в центре Киева у здания посольства Франции в Украине акции под названием "Франция отвечает за ПАСЕ" ввиду содействия французского председательства в Совете Европы возвращению российской делегации в ассамблею.

      "По инициативе Киевского представительства политической партии "Национальный корпус" будет проведена акция на действия европейских союзников, которые оказались ненадежными и прогнулись под Россию, забыв о своих обещаниях и международных договоренностях", - говорится в распространенном пресс-службой политсилы во вторник вечером анонсе мероприятия.

      В "Нацкорпусе" напомнили, что нынешней ночью 118 депутатов ПАСЕ проголосовали за ослабление санкций против России и за возвращение делегации РФ в Ассамблею с правом голоса.

      "Все 16 делегатов Франции в ПАСЕ поддержали это решение. 11 представителей Германии также поддержали. Это те страны, которые выступают гарантами Минских соглашений!", - подчеркивают в политсиле.

      В связи с этим в "Нацкорпусе" призывают президента Украины Владимира Зеленского к жесткой реакции на последние события в ПАСЕ.

      "Он должен жестко отреагировать на усиление влияния России в Европе и разорвать все предыдущие договоренности с пророссийскими предателями в составе ПАСЕ", - убеждены в партии.

      При этом в "Нацкорпусе" заверили, что со своей стороны продолжат борьбу с внутренним врагом Украины – "пятой колонной", которая жаждет реванша, и в составе объединенных сил украинских националистов и патриотов не допустят сдачи национальных интересов.

      Сбор участников акции запланирован на 14.00 среды, 26 июня, у здания посольства Французской Республики в Украине, расположенном по адресу ул.Рейтарская,39.

      Как сообщалось, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10.

 

Теги: #нацкорпус #пасе #франция #акция #посольство
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