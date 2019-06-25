Экс-директору "Центрогаза" сообщено о подозрении в растрате 8,6 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении в растрате 8,6 млн грн бывшему руководителю дочернего предприятия "Центргаз", входящего в состав ОАО "Кировоградгаз", совладельцем которого является НАК "Нафтогаз Украины", сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Как сообщается на сайте НАБУ, действия бывшего должностного лица квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Следствие установило, что летом 2017 экс-руководитель ДП "Центргаз", накануне своего увольнения, заключил договор на закупку возглавляемым им предприятием 1,3 млн куб.м газа по 9,035 млн грн у коммерческой компании на обременительных для "Центргаза" условиях. По этому договору "Центргаз" должен внести полную предоплату за газ. Иначе продавец освобождался от поставки, а ДП "Центрогаз" обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа, который коммерческая компания должна была поставить этому договору", - сказано в сообщении.

Зная об этом экс-руководитель "Центргаза" распорядился перечислить поставщику газа лишь часть суммы в размере 8,6 млн грн. "Тем самым совершил растрату средств предприятия, ведь газ в таких условиях "Центрогаз" не получило", - отметили в НАБУ.

Следствие считает, что экс-руководитель ДП "Центргаз" действовал сознательно, вероятно, в сговоре с другими лицами, которых сейчас устанавливают детективы Нацбюро.

Детективы НАБУ совместно со следователями управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) расследуют указанные факты с апреля 2019 года.

Дочернее предприятие "Центргаз" входит в состав ОАО "Кировоградгаз" (51% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", владельцем которой является государство).