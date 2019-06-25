События

17:16 25.06.2019

Экс-директору "Центрогаза" сообщено о подозрении в растрате 8,6 млн грн

2 мин читать
Экс-директору "Центрогаза" сообщено о подозрении в растрате 8,6 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении в растрате 8,6 млн грн бывшему руководителю дочернего предприятия "Центргаз", входящего в состав ОАО "Кировоградгаз", совладельцем которого является НАК "Нафтогаз Украины", сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Как сообщается на сайте НАБУ, действия бывшего должностного лица квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Следствие установило, что летом 2017 экс-руководитель ДП "Центргаз", накануне своего увольнения, заключил договор на закупку возглавляемым им предприятием 1,3 млн куб.м газа по 9,035 млн грн у коммерческой компании на обременительных для "Центргаза" условиях. По этому договору "Центргаз" должен внести полную предоплату за газ. Иначе продавец освобождался от поставки, а ДП "Центрогаз" обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа, который коммерческая компания должна была поставить этому договору", - сказано в сообщении.

Зная об этом экс-руководитель "Центргаза" распорядился перечислить поставщику газа лишь часть суммы в размере 8,6 млн грн. "Тем самым совершил растрату средств предприятия, ведь газ в таких условиях "Центрогаз" не получило", - отметили в НАБУ.

Следствие считает, что экс-руководитель ДП "Центргаз" действовал сознательно, вероятно, в сговоре с другими лицами, которых сейчас устанавливают детективы Нацбюро.

Детективы НАБУ совместно со следователями управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) расследуют указанные факты с апреля 2019 года.

Дочернее предприятие "Центргаз" входит в состав ОАО "Кировоградгаз" (51% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", владельцем которой является государство).

Теги: #набу #коррупция #хищение #нафтогаз #газ #кировоградгаз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:15 25.06.2019
ЕБРР может предоставить "Нафтогазу" кредит EUR60 млн на закупку газа

ЕБРР может предоставить "Нафтогазу" кредит EUR60 млн на закупку газа

12:21 25.06.2019
Зеленский хочет сменить представителя государства Демчишина в набсовете "Нафтогаза"

Зеленский хочет сменить представителя государства Демчишина в набсовете "Нафтогаза"

11:30 24.06.2019
"Нафтогаз" не может поддержать находящийся на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов облгазов "Укртрансгаз"

"Нафтогаз" не может поддержать находящийся на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов облгазов "Укртрансгаз"

02:01 22.06.2019
Сотрудников таможенного поста во Львовской области уличили в систематическом взяточничестве

Сотрудников таможенного поста во Львовской области уличили в систематическом взяточничестве

23:51 20.06.2019
Грузинская полиция применила слезоточивый газ против митингующих, пытавшихся ворваться в здание парламента

Грузинская полиция применила слезоточивый газ против митингующих, пытавшихся ворваться в здание парламента

17:21 20.06.2019
Зеленский обещает бизнесу первые ощутимые результаты борьбы с рейдерством уже в ближайшие месяцы

Зеленский обещает бизнесу первые ощутимые результаты борьбы с рейдерством уже в ближайшие месяцы

15:01 20.06.2019
Перезагрузка работы структур по борьбе с коррупцией может способствовать их эффективной работе – посол ЕС

Перезагрузка работы структур по борьбе с коррупцией может способствовать их эффективной работе – посол ЕС

15:04 19.06.2019
Глава Минэнерго отмечает необходимость получения "Нафтогазом" директив от Кабмина на проведение переговоров с "Газпромом"

Глава Минэнерго отмечает необходимость получения "Нафтогазом" директив от Кабмина на проведение переговоров с "Газпромом"

13:29 19.06.2019
Цена на газ для населения в июле продолжит снижаться – Гройсман

Цена на газ для населения в июле продолжит снижаться – Гройсман

16:15 18.06.2019
"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант

"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гройсмана не вызывали на допрос в рамках расследуемых ГБР дел по заявлениям Портнова и Шуфрича

Осужденный в Беларуси за шпионаж украинский журналист просит о помиловании

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, окончательное решение - за министром юстиции Австрии

Верховный суд Австрии в деле об экстрадиции Фирташа в США заслушал стороны и объявил перерыв на час

Сессия ПАСЕ проголосует по кандидатуре Слуцкого на пост зампреда ассамблеи

ПОСЛЕДНЕЕ

Список запрещенных к ввозу в Украину книг из России пополнился двумя изданиями – Госкомтелерадио

Зеленский подписал ряд кадровых указов в связи с реорганизацией администрации в офис президента

Кикабидзе ответил на слухи о своей скоропостижной кончине словами Марка Твена

Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Кочаряна

Гройсмана не вызывали на допрос в рамках расследуемых ГБР дел по заявлениям Портнова и Шуфрича

"Квартал 95" анонсировал новый проект, в котором обещает критиковать Зеленского

Осужденный в Беларуси за шпионаж украинский журналист просит о помиловании

Учителя, ученики и родители имеют право сами решать, в какой одежде дети будут учиться в школе - Гриневич

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, окончательное решение - за министром юстиции Австрии

Верховный суд Австрии в деле об экстрадиции Фирташа в США заслушал стороны и объявил перерыв на час

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА