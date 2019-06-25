Кикабидзе ответил на слухи о своей скоропостижной кончине словами Марка Твена

Советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе во вторник опроверг распространившиеся накануне в Грузии слухи о его скоропостижной кончине.

"Как сказал великий Марк Твен: Слухи о моей смерти сильно преувеличены", - написал Кикабидзе на своей странице в "Фейсбуке".

Как сообщают во вторник грузинские СМИ, накануне в социальных сетях была распространена информация о смерти 80-летнего грузинского актера.

СМИ отмечают, что в этот "фейк" поверили даже участники проходившего перед зданием парламента в Тбилиси митинга оппозиции. Они выразили с трибуны соболезнования родственникам Кикабидзе. Сообщается, что позже на митинге принесли извинения и заявили, что информация оказалась ложной.