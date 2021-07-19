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21:24 19.07.2021

Зеленский поздравил Вахтанга Кикабидзе с 83-летием и пригласил его в Украину на празднование Дня независимости

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Зеленский поздравил Вахтанга Кикабидзе с 83-летием и пригласил его в Украину на празднование Дня независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил грузинского певца, кинорежиссера и политического деятеля Вахтанга Кикабидзе с 83-летием и пригласил его в Украину на празднование Дня независимости, сообщает пресс-служба президента.

"Находясь с рабочим визитом в Грузии, президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с известным певцом, киноактером и кинорежиссером, заслуженным артистом Украины Вахтангом Кикабидзе и поздравил его с Днем рождения", - указано в сообщении.

Глава государства пожелал Вахтангу Кикабидзе крепкого здоровья. "Мы вас в Украине очень любим и уважаем. Приезжайте к нам, будем очень вас ждать на День Независимости", - подчеркнул Президент.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также поприветствовал Кикабидзе с Днем рождения, подчеркнув, что "Грузия - страна невероятно талантливых людей".

"Хочу поздравить Вахтанга Кикабидзе, с которым я имею счастье быть знакомым, с его праздником. Вахтанга всегда радостно принимают в Украине, и он об этом неоднократно напоминает: "В Украине меня принимают как на второй родине. Я очень люблю украинцев", - написал Ермак на своей странице в фейсбуке.

 

Теги: #зеленский #поздравление #кикабидзе
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