Кикабидзе возглавит список партии Саакашвили на выборах в Грузии

Центральная избирательная комиссия Грузии завершила в четверг процедуру регистрации субъектов парламентских выборов, назначенных на 31 октября.

Всего за три минуты до истечения срока подачи партийных списков свой представила в ЦИК оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), учредителем и неформальным лидером которой является бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.

Как заявила журналистам одна из лидеров партии Тина Бокучава, первым номером в партийном списке ЕНД назван популярный артист и эстрадный певец Вахтанг Кикабидзе.

"Это наш общий выбор, так как Кикабидзе является символом патриотизма и неподкупности", - сказала Бокучава.

Ранее Кикабидзе не проявлял политическую партийную активность. После августовских событий 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России.

Всего по данным ЦИК, заявку на участие в выборах подали 58 политических партий и два предвыборных блока.