Кикабидзе возглавит список партии Саакашвили на выборах в Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии завершила в четверг процедуру регистрации субъектов парламентских выборов, назначенных на 31 октября.
Всего за три минуты до истечения срока подачи партийных списков свой представила в ЦИК оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), учредителем и неформальным лидером которой является бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.
Как заявила журналистам одна из лидеров партии Тина Бокучава, первым номером в партийном списке ЕНД назван популярный артист и эстрадный певец Вахтанг Кикабидзе.
"Это наш общий выбор, так как Кикабидзе является символом патриотизма и неподкупности", - сказала Бокучава.
Ранее Кикабидзе не проявлял политическую партийную активность. После августовских событий 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России.
Всего по данным ЦИК, заявку на участие в выборах подали 58 политических партий и два предвыборных блока.