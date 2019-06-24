События

03:36 24.06.2019

В Мариуполе задержан злоумышленник за попытку изнасилования 11-летней девочки и угрозы ножом

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В Мариуполе задержан злоумышленник за попытку изнасилования 11-летней девочки и угрозы ножом

В Мариуполе правоохранители задержали злоумышленника, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку и угрожал ножом, сообщила пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

"В Мариуполе с помощью детей задержан житель Мариуполя, 1992 г.р., который пытался совершить распутные действия в отношении несовершеннолетней, 2008 г.р", - написал первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Фейсбук.

По его словам, потерпевшая направлялась на компьютерные курсы.

"Подонок под угрозой ножа завел ребенка за техническое сооружение школы №27, где пытался изнасиловать неестественным путем, но это событие увидел местный житель и вызвал наряд полиции", - добавил Аброськин.

По информации полиции, мужчина поначалу пытался сопротивляться полицейским, схватился за палку. Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника, а нож изъяли.

Теги: #педофил #мариуполь #украина #задержание
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