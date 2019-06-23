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05:31 23.06.2019

США интенсифицируют давление на Иран, пока тот не пойдет на переговоры – Помпео

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США интенсифицируют давление на Иран, пока тот не пойдет на переговоры – Помпео

 

     В Вашингтоне будут готовы к переговорам с Тегераном, когда тот прекратит добиваться своих внешнеполитических целей при помощи насилия, заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

      "Мы готовы к диалогу, когда для этого настанет подходящее время", - отметил он в опубликованном госдепом заявлении.

      По его словам, "показательно, что иранский режим недавно отверг историческую дипломатическую инициативу Японии Абэ (посетившего Тегеран - ИФ), совершил нападение на японский танкер в Оманском заливе и сбил находившийся в международном воздушном пространстве американский беспилотник".

      "Когда иранский режим решит отказаться от насилия и ответит дипломатией на наши дипломатические шаги, то он знает, как найти нас. А пока этого не произошло, мы будем интенсифицировать нашу кампанию по дипломатической изоляции и экономическому давлению", - добавил Помпео.

      Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не возражает против переговоров с Ираном для решения спорных вопросов: речь идет об атомной проблеме и о роли Ирана в ближневосточном регионе.

Теги: #помпео #сша #иран
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