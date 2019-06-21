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17:31 21.06.2019

Прокуратура будет ходатайствовать о взятии под стражу двух подозреваемых по делу о нападении на харьковского телеоператора Макарюка

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Следователи уведомили еще двух харьковчан (21 и 37 лет) о подозрении в причастности к нападению на оператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка.

"Как выяснило следствие, 7 июня двое харьковчан на территории торгового центра присоединились к группе других лиц, которые препятствовали профессиональной деятельности журналиста. Они сначала угрожали оператору насилием, потом преследовали, догнав, начали толкать, а когда мужчина упал на землю, били ногами. Кроме того, 37-летний мужчина поднял видеокамеру пострадавшего и разбил ее", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

21-летнему мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. 37-летнему мужчине - по ч.1 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, прокуратура будет ходатайствовать о взятии под стражу обоих подозреваемых без установления залога.

Как сообщалось, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт между местными предпринимателями и охраной рынка с участием ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились, 9 человек, в т.ч. Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

По факту самого конфликта у рынка полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч.1. ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.187 (разбой).

12 июня в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что полиция объявила о подозрении одному из причастных к нападению на Макарюка, по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

Вечером того же дня следственная судья Киевского райсуда Харькова Светлана Муратова избрала меру пресечения подозреваемому в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля. Прокуратура требовала взять Козлюка под стражу без определения залога. Защита выступала против.

Обе стороны подали апелляцию на меру пресечения. Ее рассмотрение назначено на 24 июня.

Теги: #прокуратура #украина
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