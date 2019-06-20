Порошенко: Иск украинского филиала РПЦ об отмене госрегистрации ПЦУ требует внимания президента и СНБО

Судебный иск Украинской православной церкви (Московского патриархата) с требованием отменить государственную регистрацию автокефальной Православной церкви Украины является вопросом национальной безопасности, считает лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Иск украинского филиала Русской православной церкви с требованием отменить государственную регистрацию автокефальной Православной церкви Украины - это не церковный вопрос. Это вопрос национальной безопасности, который требует внимания и президента, и СНБО", - написал Порошенко в четверг в Фейсбуке.

Порошенко напомнил, что иск появился после того, как руководство УПЦ (МП) вместе с лидером "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским съездили в Москву.

"Что лучше может иллюстрировать реальность российского реванша, контуры которого становятся все более зримыми? Все очевиднее атака на наши ценности, на фундамент государственности, который нуждается в защите", - отметил Порошенко.

По его словам, тезис о том, что "Украинское государство не должно вмешиваться в церковные дела - это красивая теория, а в строгой действительности он означает равнодушие к российскому вмешательству".