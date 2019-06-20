Глава обладминистрации не может подписать распоряжение о переименовании проспекта Жукова в Харькове

Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная не может подписать новое распоряжение о переименовании проспекта Маршала Жукова в Харькове, поскольку это не входит в ее полномочия, заявляют в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

"Переименование объектов топонимики на территории города Харькова не входит в полномочия областной государственной администрации. Ранее областная администрация имела право принимать такие решения в соответствии с положениями закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрету пропаганды их символики", срок исполнения которого истек", - сказали корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Собеседник агентства затруднился ответить на вопрос, будет ли обладминистрация обжаловать в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Вместе с тем он отметил, что Светличная направила письма в правоохранительные органы с поручением принять все меры по обеспечению общественного порядка и соблюдения законодательства городским советом при рассмотрении этого вопроса на сессии и соответствия принятого решения действующему законодательству Украины.