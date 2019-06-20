События

11:23 20.06.2019

Посол Украины в Грузии в знак протеста покинул выступление российского депутата, президента Межпарламентской Ассамблеи православия

1 мин читать

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул выступление президента Межпарламентской Ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова в знак протеста, сообщается на странице "Публичная дипломатия Украины от МИД" в Фейсбуке.

"Я буду комментировать только желание ортодоксальной церкви Украины. Все украинцы хотят собственную церковь, и то, что мы знаем и что получили, - это жесткое сопротивление со стороны Москвы. (…) Христианская религия и церковь – это мирное существование, а не оккупация территорий", - отметил Долгов.

На вопрос о том, как бы он оценил тот факт, что Россия является председателем Межпарламентской Ассамблеи православия, посол сказал, что это решение зависит от членов организации.

19-22 июня в Грузии проходит сессия 26-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи православия (IAO). В рамках мероприятия Грузию посетило около 100 участников делегаций 25 стран.

Теги: #грузия #посол #протест #православие #ассамблея
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:40 19.06.2019
Киев призывает международное сообщество усилить давление на РФ в связи с неправомерным приговором пятерым крымским татарам

Киев призывает международное сообщество усилить давление на РФ в связи с неправомерным приговором пятерым крымским татарам

23:17 15.06.2019
Грузинская церковь призывает не допустить манифестации ЛГБТ в столице

Грузинская церковь призывает не допустить манифестации ЛГБТ в столице

22:27 09.06.2019
Украина не признает результатов "выборов" в Цхинвальском регионе Грузии – МИД

Украина не признает результатов "выборов" в Цхинвальском регионе Грузии – МИД

12:14 07.06.2019
Протестующие забросали вход в Печерский суд дымовыми шашками

Протестующие забросали вход в Печерский суд дымовыми шашками

10:54 07.06.2019
Пожар на крупнейшем рынке в Тбилиси ликвидирован

Пожар на крупнейшем рынке в Тбилиси ликвидирован

09:36 07.06.2019
ЕС готовит продолжение проекта своей транспортной инфраструктуры на страны Восточного партнерства

ЕС готовит продолжение проекта своей транспортной инфраструктуры на страны Восточного партнерства

09:24 07.06.2019
Все 10 детей семьи Сусляк вернулись в Украину из Грузии

Все 10 детей семьи Сусляк вернулись в Украину из Грузии

19:40 06.06.2019
Зеленский распорядился привести 10 детей из Грузии в Украину на президентском самолете

Зеленский распорядился привести 10 детей из Грузии в Украину на президентском самолете

21:25 03.06.2019
Правительство Грузии намерено упростить кораблям НАТО доступ в грузинские порты

Правительство Грузии намерено упростить кораблям НАТО доступ в грузинские порты

05:03 02.06.2019
Каждый пятый житель Грузии за чертой "абсолютной бедности"

Каждый пятый житель Грузии за чертой "абсолютной бедности"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы международных следователей по MH17

Отец Екатерины Гандзюк настаивает на встрече с Зеленским "без камер и журналистов"

В полицию поступило заявление о вероятном отсутствии ювелирных изделий из квартиры нардепа Тымчука

Неизвестные в среду вечером сообщили о минировании аэропортов Одессы, "Борисполь", "Киев", центральных вокзалов Киева и Львова – Омелян

В Черкассах умер избитый 4 мая журналист Комаров

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы международных следователей по MH17

Отец Екатерины Гандзюк настаивает на встрече с Зеленским "без камер и журналистов"

В полицию поступило заявление о вероятном отсутствии ювелирных изделий из квартиры нардепа Тымчука

Неизвестные в среду вечером сообщили о минировании аэропортов Одессы, "Борисполь", "Киев", центральных вокзалов Киева и Львова – Омелян

В Киеве 23 июня до обеда перекроют проспект Победы

9 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК направились на неподконтрольную территорию Донбасса

В Луганской и Львовской областях с отравлениями в больницах находятся 55 человек

Американский сенатор предлагает признать Россию спонсором терроризма

В Черкассах умер избитый 4 мая журналист Комаров

Суд вернул Мосийчуку поданный им иск о запрете проведения "КиевПрайд"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА