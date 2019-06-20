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08:36 20.06.2019

Американский сенатор предлагает признать Россию спонсором терроризма

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Американский сенатор предлагает признать Россию спонсором терроризма

Сенатор-республиканец от Колорадо и член Хельсинской Комиссии США Кори Гарднер намерен добиваться принятия закона, по которому Госдепартамент США должен будет определить соответствие политики Российской Федерации под определение "государства-спонсора терроризма", сообщило в среду издание "Голос Америки".

В интервью Русской службе "Голоса Америки" Гарднер, который внес в прошлом году соответствующий законопроект, повторно представил его уже в новом составе Конгресса США в апреле этого года. Законопроект был также поддержан сенатором от Нью-Джерси, демократом Бобом Менендес.

Сенатор считает, что Россия соответствует этому определению.

"Посмотрите на то, что Россия сделала в последние годы - она оказала помощь режиму Асада в Сирии, который убивает невинных людей, и сама стала причастна к этим убийствам, занималась отравлениями в Европе, фактически осуществив химическую атаку. Это режим, который пользуется террором для осуществления своих политических целей ", - сказал американский политик.

"Я думаю, что определение России как государства-спонсора терроризма направит сигнал по всему миру, что это режим, который опирается на беззаконие, что он не останавливается перед нарушением основных норм международного права, и что Соединенные Штаты этого не потерпят", - пояснил Гарднер.

Решение Госдепартамента США о признании страны спонсором терроризма влечет за собой ряд жестких политических и экономических санкций, которые включают: контроль за экспортом товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, наложение финансовых и других ограничений.

Сейчас в списке стран-спонсоров терроризма четыре государства находятся Иран, Сирия, Судан и Северная Корея.

"Я надеюсь, что мы проведем слушания по этому закону. Я ожидаю, что он встретит сопротивление, но по-прежнему уверен, что это важное дело, которое мы должны сделать", - подытожил Гарднер.

Теги: #рф #терроризм #сша
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