Прокуратура Нидерландов не исключает установления причастности российского руководства к трагедии рейса МН17 - Луценко

Прокуратура Нидерландов не исключает установления возможной причастности российского руководства к трагическому крушению самолета "Боинг" рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Давайте я вам процитирую слова господина голландского прокурора, который сегодня, отвечая на вопросы семьей жертв о том, можно ли рассчитывать на предъявление подозрения даже Путину (президенту РФ Владимиру Путину – ИФ), ответил, что этого исключить нельзя. Очевидно, такой вопрос является досрочно полным и показывает серьезность намерений международной следственной группы", - сказал он журналистам в среду в Утрехте (Нидерланды), отвечая на вопрос о том, насколько высоко может идти это расследование.

Он отметил, что сегодня был сделан "критически важный шаг" не столько в плане собственно подозреваемых – ведь они не являются самыми высокопоставленными лицами в цепочке дачи приказов – сколько в плане первых конкретных подозрений.

"За ними, конечно же, последуют все остальные, а сколько их будет – покажет следствие и Украины, и в рамках расследования совместной следственной группы. Речь идет о том, что мы начинаем от солдат, а завершаем генералами и политиками", - добавил генпрокурор.

Также Луценко отметил, что и украинская, и голландская сторона в настоящее время работают над установлением непосредственных исполнителей этого преступления.