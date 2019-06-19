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14:17 19.06.2019

Правоохранители рассматривают три версии гибели нардепа Тимчука, в том числе убийство

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Правоохранители рассматривают три версии гибели нардепа Тимчука, в том числе убийство

Правоохранители рассматривают три версии гибели народного депутата из фракции "Народный фронт", координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тимчука, в том числе убийство и неосторожное обращение с оружием, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в комментарии hromadske.ua.

По его словам, на месте работает оперативно-следственная группа.

Шевченко уточнил, что у Тымчука огнестрельное ранение в голову.

"Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием", - ответил он на вопрос о версии гибели депутата.

При этом он не стал комментировать слова нардепа Антона Геращенко (фракция "Народный фронт") о том, что Тымчук нанес себе смертельное огнестрельное ранение во время чистки наградного пистолета, подчеркнув: то, от какого оружия погиб парламентарий, установят эксперты.

Ранее в этот день нардеп Геращенко сообщил, что в Киеве в среду в своем доме во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное огнестрельное ранение Тымчук.

Теги: #расследование #гибель #мвд #тымчук
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