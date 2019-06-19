Нардеп Тымчук погиб у себя дома при чистке наградного пистолета - Антон Геращенко

В Киеве в среду в своем доме во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное огнестрельное ранение координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, сообщил его коллега по фракции, нардеп Антон Геращенко.

"Час назад, у себя дома при чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - написал Геращенко в своем аккаунте в Твиттер в среду днем.

По его словам, на месте трагедии работает следственно оперативная группа.

Позже в эфире телеканала "112.Украина" Геращенко рассказал подробности чрезвычайного происшествия.

"Жена народного депутата Тымчука позвонила в скорую помощь и полицию и сообщила, что ее муж чистил дома наградной пистолет. При чистке оружие нанес себе смертельное ранение. По приезду бригады скорой помощи Тымчук, к сожалению, уже скончался", - рассказал парламентарий.

Дмитрий Борисович Тымчук (род. 27 июня 1972г) - украинский военный, политический журналист и популярный блогер. Подполковник запаса. Координатор группы "Информационный сопротивление".

В 1995г окончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища. В 1995-1997гг проходил службу в войсках противовоздушной обороны. В 1997-2000гг работал в штабе Национальной гвардии Украины.

В 2000-2012гг находился на работе в различных структурных подразделениях Министерства обороны Украины. В ходе служебных командировок посетил украинские контингенты миротворческих сил ООН в Ираке (трижды), Ливане и Косово.

С 2008 - главный редактор интернет-проекта "Флот-2017" и руководитель общественной организации "Центр военно-политических исследований".

Стал известным благодаря детальному освещению аннексии Российской Федерацией Автономной республики Крым, а также боевым действиям на Донбассе и российской диверсионной и военной деятельности в Украине. На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014г был избран народным депутатом Украины 8-го созыва по партийному списку (№ 13 в списке) от "Народного фронта".

Ранее сообщалось, что в Киеве в среду найден мертвым народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук