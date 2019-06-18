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23:42 18.06.2019

Гройсман: решение о сокращении на 50% госадминистраций будет вынесено на заседание правительства

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Гройсман: решение о сокращении на 50% госадминистраций будет вынесено на заседание правительства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что одним из вопросов ближайшего заседания правительства станет инициатива о сокращения на 50% районных и областных государственных администраций и обработки законодательного закрепления права людей избирать руководителей своих регионов, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Я завтра выношу на рассмотрение правительства предложение проработать возможность сократить на 50% областные, районные администрации. А следующий парламент должен забрать право у президента и правительства назначать руководителей и отдать это право людям…Это новый подход управления и новые возможности самоуправления. Приоритет (избирать руководителей) должно быть в громадах - вам решать, кто ваши руководители", - подчеркнул Владимир Гройсман в эфире программы "Свободы слова" на телеканале "ICTV" во вторник вечером.

Теги: #гройсман #правительство #украина #решение
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