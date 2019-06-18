Скрытно финансировавший центристов Хиллар Тедер освобожден от судебного расследования

Бизнесмен Хиллар Тедер во вторник признал в суде, что в 2014 году он втайне финансировал Центристскую партию, чтобы горуправа принимала выгодные для него решения. Суд во вторник освободил Тедера от участия в судебном процессе.

Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и закончил уголовное дело в отношении скрытно финансировавшего Центристскую партию предпринимателя Хиллара Тедера по оппортунитету.

В 2015 году Тедер захотел обменяться с Таллинном землями в Кадриорге, за что он предложил кредит в размере 275 тыс. евро, передает Postimees.

Он пообещал дать кредит фирме Пааво Петтая Midfield, чтобы оплатить рекламные счета Центристской партии. По его словам, на произошедшей 19 января 2015 года встрече с мэром Таллинна Эдгаром Сависааром он пришел к выводу, что у него вымогают взятку. Когда Тедера спросили, были ли установлены требования дачи взятки, он ответил утвердительно: "Выходит, что да, и об этом стоит сожалеть".

"Я пообещал дать Пааво Петтаю кредит. Чтобы он смог оплатить рекламные счета Центристской партии. Вторая часть дела - запуск процесса обмена земельными участками в Таллиннской горуправе", - рассказал он. По словам бизнесмена, он ждал решения этого вопроса, но ему пришел отрицательный ответ.

По словам Тедера, о кредите говорил он. Чтобы запустить процесс обмена землями, Калев Калло посоветовал ему отнести в горуправу необходимые документы. "Но после того, как я отнес в горуправу заявление, с Калевом Калло больше не общался. Насколько это было согласовано с Сависсааром, я не знаю. Но предложение отнести заявление поступило от него (Калло - прим. ред.)", - отметил бизнесмен.

Тедер подтвердил, что сам составил заявление, договорился о встрече в горуправе и отнес документ. По его словам, Калев Калло напрямую не был связан с составлением заявления. Он добавил, что в то же время Калло, по его собственному признанию, обсуждал эту тему с двумя вице-мэрами.

Он подчеркнул, что заключенный между Retail Real Estate и Midfield договор о выдаче кредита не был фиктивным. Деньги не должны были оставаться у Midfiled или Центристской партии, поскольку договорились, что Пааво Петтай вернет их тогда, когда получит средства от центристов.

Когда Тедера спросили, почему он направился с заявлением прямиком к мэру, он ответил, что других вариантов не было: "Может быть, сейчас есть, но в то время не было смысла говорить с кем-то другим".

В декабре прошлого года Государственный суд признал Эдгара Сависаара неподсудным по состоянию здоровья. В даче бывшему мэру взятки обвиняются предприниматели Айвар Туулберг, Александр Кофкин, Хиллар Телер и Велло Кунман.

По состоянию на 18 июня 2019 года Retail Real Estate O.U. вместе с Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., Юрием Полдом и Рауно Тедером являются акционерами Arricano Real Estate Plc. Конечным и мажоритарным бенефициаром Arricano является Хиллар Тедер, который опосредованно владеет 55,04% голосующих акций. Его старшему сыну Рауно Тедеру принадлежит 15,82% акций.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Ей также принадлежит 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев).

Чистая прибыль Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, за 2018 год составила $38,1 млн, что на 47,6% лучше показателя 2017 года.