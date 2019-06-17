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21:41 17.06.2019

ЦИК в понедельник зарегистрировала 461 кандидата в нардепы

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ЦИК в понедельник зарегистрировала 461 кандидата в нардепы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в понедельник зарегистрировала 461 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, которые должны состояться 21 июля, сообщила пресс-служба ЦИК.

"Всего по состоянию на 17 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 461 кандидата в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 414, выдвинутых политическими партиями – 47", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в понедельник на очередном заседании комиссия зарегистрировала 100 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 97, выдвинутых политическими партиями - 3.

Также комиссия зарегистрировала 164 кандидата в народные депутаты, включенных в избирательный список политической партии "Гражданская позиция", в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Кроме того, комиссия отказала в регистрации трем кандидатам в народные депутаты Украины.

Также комиссия зарегистрировала доверенных лиц некоторых кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах.

Теги: #кандидаты #цик #украина #выборы #парламент
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