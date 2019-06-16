События

11:59 16.06.2019

В России у пассажирского поезда ходу отцепился вагон

1 мин читать

 В Брянской области более чем на три часа по техническим причинам было задержано отправление пассажирского поезда "Брянск-Москва", сообщила в воскресенье пресс-служба Московской железной дороги.

"В субботу утром по техническим причинам на 3 часа 17 минут было задержано отправление пассажирского поезда №738 назначением Брянск - Москва. Выявленную неисправность оборудования оперативно устранить не удалось", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы пассажиры смогли продолжить поездку в Москву, в 10:05 на станцию Брянск-Орловский был подан резервный состав. В 10:22 поезд отправился по маршруту следования.

"Пассажирам по их желанию оформлялись проездные документы на другие поезда данного направления и производился возврат полной стоимости проездных документов", - отметили в МЖД.

По данным местных СМИ, причиной инцидента стало отцепление одного из вагонов пассажирского поезда во время движения состава.

Теги: #рф #поезд #авария
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:47 14.06.2019
Россия передала украинской стороне капитана судна "ЯМК-0041" Новицкого

Россия передала украинской стороне капитана судна "ЯМК-0041" Новицкого

23:02 14.06.2019
На Втором донецком водопроводе произошла очередная авария

На Втором донецком водопроводе произошла очередная авария

16:54 14.06.2019
В МИД Украины осудили начало выдачи паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса

В МИД Украины осудили начало выдачи паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса

12:04 14.06.2019
Более половины украинцев считают реальной угрозу РФ для независимости и территориальной целостности Украины – опрос "Социса"

Более половины украинцев считают реальной угрозу РФ для независимости и территориальной целостности Украины – опрос "Социса"

10:44 14.06.2019
Минкульт Украины исключил российского актера Добронравова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности страны

Минкульт Украины исключил российского актера Добронравова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности страны

08:08 14.06.2019
Страны-члены ИМО призвали Россию выполнить решение морского трибунала ООН по задержанным украинским морякам

Страны-члены ИМО призвали Россию выполнить решение морского трибунала ООН по задержанным украинским морякам

04:27 14.06.2019
Болтон: Избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе и улучшения отношений России и США

Болтон: Избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе и улучшения отношений России и США

13:30 13.06.2019
"Укрзализныця" запустила на лето беспересадочный вагон Киев, Минск-Варна

"Укрзализныця" запустила на лето беспересадочный вагон Киев, Минск-Варна

20:53 11.06.2019
Омбудсмены Украины и РФ договорились о создании рабочей группы по освобождению удерживаемых

Омбудсмены Украины и РФ договорились о создании рабочей группы по освобождению удерживаемых

17:15 10.06.2019
Зеленский говорил о том, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе и является его причиной - пресс-секретарь

Зеленский говорил о том, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе и является его причиной - пресс-секретарь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В доме в центре Киева произошел взрыв

Правоохранители демонтировали незаконный трубопровод по перекачке ГСМ из РФ в Луганскую область

В Донецкой области произошла авария на шахте "Торецкуголь", один шахтер погиб

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

Боевики в пятницу осуществили 6 обстрелов позиций в зоне ООС, ранен один украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

Самолет из Таллина в Вену вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

В Винницкой области в ДТП погибли четыре человека

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

Гройсман поздравил украинцев с днем медицинского работника

В Украине в воскресенье ожидаются грозы, град и шквалы – Гидрометцентр

При взрыве в центре Киева жертв и пострадавших нет - ГСЧС

Гройсман поздравил украинцев с праздником Троицы

Боевики НВФ 21 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

В Киеве в воскресенье вечером возможны ограничения на вход на станциях метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"

Европейские страны готовят введение санкций против венесуэльских официальных лиц, включая президента Мадуро – агентство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА