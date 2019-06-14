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13:12 14.06.2019

Украинские правоохранители задержали главу "ЦИК ДНР", организовавшего в мае 2014 года "референдум"

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Украинские правоохранители задержали главу "ЦИК ДНР", организовавшего в мае 2014 года "референдум"

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины задержали главу так называемой "ЦИК ДНР" Романа Лягина, который организовал в мае 2014 года "референдум", сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 года организовывал и проводил так называемый "референдум ДНР". Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена", - написал Луценко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, в марте 2019 года в СБУ опровергли информацию о том, что бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин сдался по программе украинской спецслужбы "Тебя ждут дома".

В СБУ также напомнили, что дело по заочному обвинению Лягина в государственной измене рассматривается в суде.

Теги: #луценко #днр #гпу #сбу #изменник
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