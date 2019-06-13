С момента автоматической проверки наличия "Зеленой карты" полисы отсутствовали у 6,5% владельцев авто, пересекавших границу Украины

С начала проверки в автоматическом режиме наличия и действия страховых сертификатов "Зеленая карта" при пересечении границы на выезд украинскими автовладельцами (с 8 февраля 2019 года) Государственная пограничная служба Украины вернула из-за отсутствия полиса 11,3 тыс. ед. автомобилей.

"Таким образом, примерно 6,5% автовладельцев намеревались пересечь границу на выезд без действующего страхового сертификата "Зеленая карта", констатируется пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

По ее данным, водителям таких авто было предложено заключить договор международного страхования, им также были даны разъяснения относительно законодательных оснований таких требований со стороны сотрудников Госпогранслужбы.

Кроме того, были зафиксированы отдельные попытки предъявления водителями страхового сертификата с признаками подделки. Они были переданы представителям правоохранительных органов.

Как сообщалось со ссылкой на МТСБУ, в первом квартале 2019 было заключено более 212,6 тыс. договоров международного страхования "Зеленая карта", что почти на 49% больше, чем за соответствующий период 2018 года.

Госпогранслужба Украины с 8 февраля 2019 года на всех пунктах пересечения государственной границы в автоматическом режиме проверяет наличие у водителей действующих страховых сертификатов "Зеленая карта". Такие проверки, осуществляемые путем запроса в Централизованную базу данных (ЦБД) МТСБУ, начались еще в декабре 2018 года на отдельных пунктах пересечения госграницы.

Если в базе данных МТСБУ пограничники выявляют отсутствие информации о заключении договора страхования "Зеленая карта", автомобиль через границу не пропускается, поскольку въезд в страны международной системы страхования "Зеленая карта" (в их число входят все страны-соседи Украины) без страхового сертификата запрещен действующим законодательством. Кроме того, несоответствие в базе МТСБУ информации и данных, указанных в страховом сертификате, дают основание считать такой полис фальшивым или сфальсифицированным.