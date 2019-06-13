В Госпогранслужбе заявляют, что экспертизы в деле о растрате госсредств на проект "Стена" были проведены с нарушениями

В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что основными доказательствами в уголовном производстве по факту растраты госсредств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на российско-украинской госгранице, являются экспертизы, которые были проведены со значительными нарушениями.

"В пределах компетенции Государственная пограничная служба активно сотрудничала с органами досудебного расследования и предоставляла всю необходимую информацию. В то же время, как следует из сообщения о подозрении, утверждения органа досудебного расследования не подтверждаются никакими надлежащими доказательствами", - заявляет пресс-служба Госпогранслужбы, комментируя передачу в суд обвинительного акта по факту растраты госсредств, выделенных на реализацию проекта "Стена".

В пограничном ведомстве отмечают, что выводы из сообщения о подозрении опровергаются рядом доказательств, имеющихся у стороны защиты.

"Так, например, главными доказательствами в уголовном производстве, которые якобы обосновывают убытки согласно ч.5 ст.191 Уголовного кодекса, являются экспертизы. Однако все они были проведены со значительными нарушениями", - отмечают в Госпогранслужбе.

Нецелевое использование средств также обосновывается выводами судебно-экономических экспертиз, проведенными по постановлению следственного судьи.

В то же время в ведомстве отмечают, что выводы вышеуказанной экспертизы опровергаются решениями административных судов первой и апелляционной инстанции, а также рядом других экспертиз, проведенных различными экспертными учреждениями.

"Передача дела в суд свидетельствует о завершении досудебного расследования, в дальнейшем доказательства сторон уже слушать суд. В случае если вина военнослужащих Госпогранслужбы будет установлена, они будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством", - сказано в комментарии Госпогранслужбы.

Ранее в этот день Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о передаче в Дарницкий районный суд г.Киева для рассмотрения по существу обвинительного акта в деле о растрате государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на украинско-российской границе, что нанесло убытки государству на 16 млн 688 тыс. 496,31 грн.

Обвинения предъявлены 8 лицам: трем должностным лицам Госпогранслужбы Украины, трем директорам фирм-подрядчиков и двум посредникам. Обвинение предъявлено по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах); по ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины (нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц); по ч. 1 ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог); ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (организация фиктивного предпринимательства); а также по ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1 Уголовного кодекса Украины (организация внесения в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, заведомо ложных сведений по предварительному сговору группой лиц).