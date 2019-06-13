События

15:04 13.06.2019

В Госпогранслужбе заявляют, что экспертизы в деле о растрате госсредств на проект "Стена" были проведены с нарушениями

2 мин читать
В Госпогранслужбе заявляют, что экспертизы в деле о растрате госсредств на проект "Стена" были проведены с нарушениями

В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что основными доказательствами в уголовном производстве по факту растраты госсредств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на российско-украинской госгранице, являются экспертизы, которые были проведены со значительными нарушениями.

"В пределах компетенции Государственная пограничная служба активно сотрудничала с органами досудебного расследования и предоставляла всю необходимую информацию. В то же время, как следует из сообщения о подозрении, утверждения органа досудебного расследования не подтверждаются никакими надлежащими доказательствами", - заявляет пресс-служба Госпогранслужбы, комментируя передачу в суд обвинительного акта по факту растраты госсредств, выделенных на реализацию проекта "Стена".

В пограничном ведомстве отмечают, что выводы из сообщения о подозрении опровергаются рядом доказательств, имеющихся у стороны защиты.

"Так, например, главными доказательствами в уголовном производстве, которые якобы обосновывают убытки согласно ч.5 ст.191 Уголовного кодекса, являются экспертизы. Однако все они были проведены со значительными нарушениями", - отмечают в Госпогранслужбе.

Нецелевое использование средств также обосновывается выводами судебно-экономических экспертиз, проведенными по постановлению следственного судьи.

В то же время в ведомстве отмечают, что выводы вышеуказанной экспертизы опровергаются решениями административных судов первой и апелляционной инстанции, а также рядом других экспертиз, проведенных различными экспертными учреждениями.

"Передача дела в суд свидетельствует о завершении досудебного расследования, в дальнейшем доказательства сторон уже слушать суд. В случае если вина военнослужащих Госпогранслужбы будет установлена, они будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством", - сказано в комментарии Госпогранслужбы.

Ранее в этот день Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о передаче в Дарницкий районный суд г.Киева для рассмотрения по существу обвинительного акта в деле о растрате государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на украинско-российской границе, что нанесло убытки государству на 16 млн 688 тыс. 496,31 грн.

Обвинения предъявлены 8 лицам: трем должностным лицам Госпогранслужбы Украины, трем директорам фирм-подрядчиков и двум посредникам. Обвинение предъявлено по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах); по ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины (нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц); по ч. 1 ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог); ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (организация фиктивного предпринимательства); а также по ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1 Уголовного кодекса Украины (организация внесения в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, заведомо ложных сведений по предварительному сговору группой лиц).

Теги: #нарушения #госпогранслужба #экспертиза #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:47 13.06.2019
С момента автоматической проверки наличия "Зеленой карты" полисы отсутствовали у 6,5% владельцев авто, пересекавших границу Украины

С момента автоматической проверки наличия "Зеленой карты" полисы отсутствовали у 6,5% владельцев авто, пересекавших границу Украины

15:40 13.06.2019
НБУ пожаловался на 4 судей в ВСП за нарушения в делах по ПриватБанку

НБУ пожаловался на 4 судей в ВСП за нарушения в делах по ПриватБанку

15:28 13.06.2019
Лоукостер Wizz Air с 20 октября увеличит частоту рейсов из аэропорта "Львов" в Словакию, Польшу, Германию

Лоукостер Wizz Air с 20 октября увеличит частоту рейсов из аэропорта "Львов" в Словакию, Польшу, Германию

14:44 13.06.2019
Около 135 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок на выборах в Раду

Около 135 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок на выборах в Раду

14:44 13.06.2019
Климкин заявил, что не будет участвовать в нынешних выборах в Раду

Климкин заявил, что не будет участвовать в нынешних выборах в Раду

14:38 13.06.2019
Бойко: Выиграв выборы, "Оппозиционная платформа – за жизнь" инициирует прямые переговоры с РФ и Донбассом

Бойко: Выиграв выборы, "Оппозиционная платформа – за жизнь" инициирует прямые переговоры с РФ и Донбассом

14:38 13.06.2019
ЕБРР выдал EUR3 млн кредита деревообрабатывающей компании "Цунами" на управление отходами

ЕБРР выдал EUR3 млн кредита деревообрабатывающей компании "Цунами" на управление отходами

14:37 13.06.2019
США в текущем фингоду предоставят Украине техпомощь на $695 млн

США в текущем фингоду предоставят Украине техпомощь на $695 млн

14:30 13.06.2019
Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 4,1 млрд грн

Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 4,1 млрд грн

14:30 13.06.2019
Принятие на вооружение современной ракетной техники является приоритетом государства

Принятие на вооружение современной ракетной техники является приоритетом государства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские военные на Донбассе не получали команды не отвечать на обстрелы боевиков

Физлицо уведомило НБУ о решении Барышевского райсуда запретить работать 1-му замглавы правления Рожковой

Trident Acquisitions предлагает $1 млрд инвестиций в конкурсе на СРП участка черноморского шельфа

Абромавичус назначен членом набсовета госконцерна "Укрборонпром"

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены три военных

ПОСЛЕДНЕЕ

Танкер японской компании дважды обстреляли в Оманском заливе

МЭРТ опубликовал предварительные тарифы на использование музыки в заведениях

ГБР открыло дело относительно возможного злоупотребления служебным положением экс-главой КС Шевчуком

ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 16% абитуриентов

Госавиаслужба утвердила новый состав Общественного совета

"Укрзализныця" запустила на лето беспересадочный вагон Киев, Минск-Варна

ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

Водитель погиб и четверо пассажиров пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса в Николаевской области

Украинские военные на Донбассе не получали команды не отвечать на обстрелы боевиков

Атакованные в Оманском заливе танкеры везли "связанный с Японией" груз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА