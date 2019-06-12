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23:55 12.06.2019

Тимошенко: полномочий президента достаточно для снижения тарифов

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Тимошенко: полномочий президента достаточно для снижения тарифов

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что полномочий президента Украины достаточно для снижения тарифов на коммунальные услуги, необходима отмена постановления правительства Владимира Гройсмана о необоснованном повышении цен на газ, сообщает пресс-служба партии "Батькивщина".

"Глава государства имеет 2 возможности: наложить своим указом вето на постановления правительства, которые нарушают или права людей, или законы. Постановление правительства Гройсмана-Порошенко о повышении тарифов является необоснованным, а потому у президента есть конституционное право наложить остановить незаконные повышения цен. А особенно, когда цена на газ на мировых рынках почти вдвое упала", - рассказала Тимошенко в эфире программы "Вечерний прайм" на телеканала "112-Украина" в среду вечером.

По мнению Тимошенко вторым шагом президента Украины Зеленского на пути к снижению тарифов для населения должно стать назначение членов НКРЕКП, который устанавливает тарифы: "Таким образом он создаст условия для того, чтобы поставить правильные тарифы на наш газ".

По словам лидера "Батькивщины", у президента есть алгоритм действий.

"Если он хочет снизить тарифы, у него в руках есть все ответы на эти вопросы", - подытожила Тимошенко.

Теги: #тимошенко #снижение #украина #тарифы
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