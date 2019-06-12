Луценко сообщил о задержании местных чиновников, требовавших $500 тыс. за выделение земли в Черновицкой области под охотничье хозяйство

В Черновицкой области местные чиновники и полицейские требовали у гражданина 500 тыс. долл. за выделение ему в пользование земельного участка размером около 100 га под охотничье хозяйство, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Следователями ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачена группа злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые пытались получить от гражданина 500 тыс. долл. за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области", - сообщил Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

По его словам, сейчас злоумышленники задержаны при получении части денежных средств в сумме 200 тыс. долл.