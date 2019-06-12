Общественные организации Донбасса выступают за создание онлайн-платформы для проектов по развитию пострадавших территорий

Общественные организации Донецкой и Луганской областей предлагают создать онлайн-платформу для проектов по развитию территорий, пострадавших в результате военных действий.

"Мы предлагаем платформу, на которой будут размещаться проекты, а доноры будут принимать решения, какие из них финансировать", - сказал председатель общественного союза "Международная ассоциация "Евростратегия" Леонид Игнатьев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, онлайн-платформа поможет инвесторам и донорам сориентироваться в предложенных проектах.

Игнатьев отметил, что проекты будут предлагать территориальные громады. "Сейчас они готовят первые социальные проекты", - сказал он.

По словам председателя общественного союза "Совет социального инвестирования" Сергея Судника, платформа поможет привлечь средства на социальные проекты для решения системных проблем.

"Мы говорим, прежде всего, о надежном, прозрачном инструменте", - сказал Судник, подчеркнув, что "Совет социального инвестирования" намерен администрировать данную платформу.

"Этот проект является одним из важнейших для Украины и для территорий, которые пострадали в результате конфликта", - сказала президент общественной организации "Конгресс женщин мира" Татьяна Щербак.

Она сообщила, что общественность обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать данную инициативу.

"Мы обращаемся сегодня к господину президенту с просьбой поддержать данную инициативу, просим определить ответственных лиц, создать необходимые условия для его реализации и просим его обратиться к международным донорским организациям в поддержку данной инициативы", - сказала Щербак.