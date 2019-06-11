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08:39 11.06.2019

В сентябре 2019 на Крещатике пройдут соревнования спасателей Украины

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В сентябре 2019 на Крещатике пройдут соревнования спасателей Украины

В сентябре на Крещатике в Киеве пройдут соревнования в европейском формате "Сильнейший пожарный-спасатель Украины. Киев-2019", сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"На Крещатике с 9:00 21 сентября до 19:00 22 сентября пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя. Как говорится в распоряжении КГГА №1033, будут проведены соревнования "Самый сильный пожарный-спасатель Украины. Киев-2019", – сказано в сообщении на сайте мэрии в понедельник.

Отмечается, что в связи с мероприятием, с 22:00 20 числа до 23:00 22 сентября на ул.Крещатик - от ул.Богдана Хмельницкого до ул.Прорезной предусмотрен запрет движения всех видов транспорта.

Мероприятие организовано для популяризации профессии пожарного-спасателя среди жителей и гостей столицы, повышение психологической устойчивости к действиям в чрезвычайных ситуациях сотрудников ГСЧС.

В КГГА также напомнили, что в сентябре 2018 на столичном Крещатике соревновались спасатели со всей Украины и команды из Беларуси и Германии. В столицу прибыла 31 команда. Сильнейших определяли в 4-х категориях: индивидуальные забеги, командные эстафеты, тандемы и тандемы mix (мужчина, женщина). Всего в соревнованиях участвовало 187 участников.

Теги: #киев #соревнования #хрещатик
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