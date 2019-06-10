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16:38 10.06.2019

У Зеленского не понимают, чем руководствовался генпрокурор Луценко при открытии дел после заседания ТКГ

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У Зеленского не понимают, чем руководствовался генпрокурор Луценко при открытии дел после заседания ТКГ

В администрации президента Украины Владимира Зеленского недоумевают, на каком основании генеральный прокурор Юрий Луценко зарегистрировал три уголовных производства после заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ), прошедшего 5 июня.

"Мы вообще не понимаем, какими основаниями руководствовался генпрокурор, когда открывал эти дела", - сказала на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента Юлия Мендель, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Мендель также отметила, что на недавнем брифинге представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма детально пояснил все вопросы о "так называемой экономической блокаде на Донбассе и обстрелах в ответ".

Теги: #луценко #ткг #гпу #зеленский
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