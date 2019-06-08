В Украине будет жарко: на востоке до +33, в Киеве +30

В ближайшие сутки, 9 июня, погоду в Украине по-прежнему будет определять теплый, влажный воздух, сообщил Укргидрометцентр.

На большей части Украины кратковременные дожди, грозы, на Правобережье местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°; днем 25-30°, в восточной части до 33°, в прикарпатских областях 22-24°.

В Киеве - местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 июня самая высокая температура днем была +33 в 1998 году, самая низкая ночью +6,1 в 1911 году.

10 июня в Украине местами кратковременные дожди, грозы, в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-31°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 31-34°.

В Киеве - местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

8 июня на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 21-25°; в Днепре в районе Киева 23°.