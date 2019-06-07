События

19:22 07.06.2019

В США надеются, что заказчики убийства Гандзюк будут привлечены к ответственности

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В США надеются, что заказчики убийства Гандзюк будут привлечены к ответственности

В посольстве США в Украине выражают надежду на правосудие и привлечение к ответственности заказчиков убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в кратчайшие сроки.

"Екатерина Гандзюк, ее родные и друзья заслуживают правосудия. Мы продолжаем внимательно следить за судебным процессом и надеемся, что все заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут быстро привлечены к ответственности", - сообщается в микроблоге посольства в соцсети Twitter.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

31 января Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Гандзюк и подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Гандзюк безосновательными и голословными. В феврале Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Алексею Левину (Москаленко) как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк. По его словам, Левин имеет криминальное прошлое, а после совершения преступления покинул территорию Украины и разыскивается. В январе 2019 года СБУ объявила Левина в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года.

Теги: #сша #гандзюк
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