Взрыв произошел в центре шведского города Линчепинг

Мощный взрыв прогремел в пятницу в многоквартирном доме в центре шведского города Линчепинга, сообщает Сorren.se.

На месте работают 14 бригад медиков, спасатели и взрывотехники. Квартал оцеплен.

На кадрах с места происшествия видно, что на фасадах двух домов в окнах выбиты стекла и снесены балконы.

В полицейском управлении города сообщили, что в результате инцидента есть пострадавшие, однако об их количестве пока не сообщили.

Между тем, в городской службе спасения сообщили, что речь идет о взрыве газа.