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19:12 06.06.2019

Полиция возбудила дело по факту подрыва банкомата "Ощадбанка" в Харьковской области

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Полиция возбудила дело по факту подрыва банкомата "Ощадбанка" в Харьковской области

Полиция начала уголовное производство по факту происшедшего в ночь на четверг подрыва банкомата "Ощадбанка" в пос.Рогань Харьковской области.

"Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины... В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в четверг.

Как сообщалось, в ночь на четверг, 6 июня, неизвестные подорвали банкомат в пос. Рогань и забрали деньги. В результате происшествия пострадавших нет. Сумма ущерба, нанесенного банку, устанавливается.

Теги: #расследование #харьковская_область #ощадбанк
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