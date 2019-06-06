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18:51 06.06.2019

КС признал неконституционным е-декларирование для общественных активистов – антикоррупционеров – источник

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КС признал неконституционным е-декларирование для общественных активистов – антикоррупционеров – источник

Конституционный суд Украины признал не соответствующими Конституции некоторые положения законов "О предотвращении коррупции" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в КС.

Согласно решению суда, включение антикоррупционеров в перечень лиц, которые должны подавать электронные декларации, является неконституционным.

Как сообщалось, 20 июля 2018 года в Конституционный суд было подано представление 65 народных депутатов относительно неконституционности электронного декларирования для общественных активистов – антикоррупционеров.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

13 апреля 2018 года тогдашний заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив сообщил, что решение Конституционного суда Украины от 2012 года позволит общественным активистам избежать уголовной ответственности в случае проблем с электронным декларированием.

Теги: #ксу #декларации #антикоррупционеры #активисты
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