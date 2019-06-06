В ночь на 6 июня троллейбусы №92Н изменят движение

В ночь на четверг, 6 июня, троллейбусы маршрута №92Н изменят движение в связи с переустройством контактной сети троллейбусной линии на ул. Правды, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"6 июня с 1:00 до 5:00 внесены изменения в движение троллейбусного маршрута № 92н в связи с переустройством контактной сети троллейбусной линии на ул. Правды", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что указанные троллейбусы будут ходить по маршруту "Международный аэропорт "Киев" до просп. Правды - по действующей трассе. Дальше от ул. Георгия Гонгадзе - ул. Свободы - ул. Правды - ул. Ярослава Ивашкевича - просп. Правды - пр. Свободы - ул. Георгия Гонгадзе, далее - по действующей трассе.