Прокуратура дополнительно квалифицировала как групповое хулиганство с огнестрельным оружием действия полицейских, ранивших мальчика на Киевщине

Прокуроры приняли решение дополнить квалификацию преступления, совершенного двумя полицейскими в г.Переяслав-Хмельницкий (Киевская обл.), вероятно, ранившими 5-летнего мальчика, который впоследствии умер в киевской больнице, статьей Уголовного кодекса Украины о групповом хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

"3 июня процессуальный руководитель прокуратуры Киевской области, по результатам проведенных следственных действий и установления новых обстоятельств совершения двумя сотрудниками патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП в Киевской области уголовного преступления, предусмотренного ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение), принял решение о дополнении имеющейся квалификации содеянного ими преступления еще ч.4 ст.296 УК Украины, а именно - хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Этим двум полицейским сообщено о новом подозрении, в Голосеевский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемых должностей.

Как сообщалось, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесениямальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц), сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнегомальчика, который находился на детской площадке.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что поведение двух сотрудников полиции в Переяславе-Хмельницком (Киевская обл.), которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнемумальчику, недопустимо, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. По ее словам, Зеленский взял эту ситуацию на личный контроль.

В понедельник, 3 июня, мальчик скончался в киевской больнице.