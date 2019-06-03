Боевики в понедельник осуществили восемь обстрелов позиций ООС – пресс-центр

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник осуществили восемь обстрелов позиций операции объединенных сил, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр объединенных сил.

"С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм с общим расходом 43 боеприпаса. (…) Потерь среди военнослужащих объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в релизе по итогам вечернего брифинга пресс-центра на странице ООС.

На обстрелы со стороны НВФ украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.