Варфоломей отмечает, что Киевский патриархат "не существует и никогда не существовал"

Вселенский патриарх Варфоломей заверил украинских журналистов, что глава УПЦ-КП Филарет (Денисенко) был восстановлен Константинополем в епископском сане как бывший митрополит Киевский, а так называемый Киевский патриархат "не существует и никогда не существовал", сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Фейсбук

Он также разместил скан официального текста обращения Варфоломея к украинским журналистам, которые в конце минувшей недели встретились на Фанаре в Стамбуле с Варфоломеем.

Вселенский патриарх отметил свою поддержку Украины и Православной церкви Украины и подчеркнул, что предоставление автокефалии ПЦУ не было связано с политикой или геополитикой, поскольку Материнская Церковь Константинополя видела, что "десятилетиями, если не столетиями, Украина не имела полной свободы от внешнего воздействия, особенно от Российского государства".

"Что касается Филарета, то его восстановили в епископском сане как бывшего митрополита Киевского. Так называемый Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал", - приводит журналист позицию Варфоломея.

"Теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность главного епископа Православной церкви Украины Его Высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы, как средством распространять Благую Весть Нового Завета", - отметил Варфоломей на встрече с украинскими журналистами.