Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Суматры

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в акватории Индийского океана в 172 км юго-западнее города Сиболга на западном побережье острова Суматра (Индонезия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 08:57 (по Киеву) в понедельник землетрясения имел координаты 0.49 градуса северной широты и 97.87 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 8 км от южной оконечности острова Ниас.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Кроме того, в 09:04 (по Киеву) в 81 км юго-западнее города Сиболга был зарегистрирован повторный толчок, его эпицентр находился в проливе, разделяющем острова Суматра и Ниас. Магнитуда афтершока составила 5,7, по интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".