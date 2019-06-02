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14:03 02.06.2019

"Коридор позора" устроили активисты участникам съезда партии "Доверяй делам" Кернеса и Труханова в Харькове

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"Коридор позора" устроили активисты участникам съезда партии "Доверяй делам" Кернеса и Труханова в Харькове

Возле Дворца спорта в Харькове, где в 14.00 воскресенья должен начаться съезд партии "Доверяй делам" (т.н. "партии мэров" с участием городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова) активисты ряда политсил и общественных организаций устроили "коридор позора" участникам съезда, направляющимся на мероприятие.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", съезд "Доверяй делам" согласно плану должен начаться в 14.00 воскресенья и в настоящее время во Дворец спорта направляются его участники.

Вместе с тем, перед Дворцом спорта собрались активисты ряда партий и движений, среди которых "Национальный корпус", Фрайкор, "Правый сектор", "Антикоррупционный блок участников АТО" и т.д., часть из которых стоят возле разных выходов из Дворца спорта, а остальные устроили коридор "коридор позора".

Когда через него проходят участники съезда, им кричат "Ганьба", "Кернес, отпусти крепостных", "Сепары" и т.д.

Также замечены случаи, когда некоторые из активистов брызгали краской из баллончиков на идущих по "коридору" делегатов съезда и разлили красную краску. Последнее, поясняют активисты, символично и показывает, что на тех, кто проходит на съезд, - кровь.

Вокруг самого Дворца спорта, где должен пройти съезд, выстроено оцепление сотрудников полиции и бойцов Нацгвардии.

Теги: #кернес #украина #труханов #харьков #активисты
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