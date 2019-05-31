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22:02 31.05.2019

Луценко не пригласили на заседание СНБО, хотя из его состава он не исключен - Сарган

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Луценко не пригласили на заседание СНБО, хотя из его состава он не исключен - Сарган

Генерального прокурора Украины Юрия Луценко не пригласили на заседание Совета национальной безопасности и обороны, хотя он официально не исключен из его состава, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко. Проверила - из состава СНБО не исключен", - написала Сарган на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

По мнению Сарган произошедшее, является досадной ошибкой.

"Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", - подытожила Сарган.

Теги: #луценко #снбо #сарган #украина
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